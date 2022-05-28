Джерело: Порошенко знову намагається перетнути кордон із Польщею

П'ятий президент України лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко знову намагається перетнути державний кордон України з Польщею, повідомляє Українська правда.

Про це кажуть співрозмовники УП у правоохоронних органах.

28 травня Порошенко знову прибув до пункту пропуску "Рава Руська", де напередодні отримав відмову у виїзді.

За словами джерел УП, Порошенко та люди з його оточення прибули трьома автомобілями.

"Об'їжджав чергу по зустрічці і нарвався на поліцію", – додав співрозмовник.

За даними УП, у пункті пропуску Порошенко надав дипломатичний паспорт.

Що передувало: 27 травня стало відомо, що Петро Порошенко пізно увечері прибув до пункту перетину державного кордону у Львівській області. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження.

Причиною відмови у виїзді Порошенка прикордонники назвали проблему із підтвердженням дійсності дозвільного документа.

"Євросолідарність" назвала не пропуск свого лідера через кордон "ганебною історією на замовлення чинної влади".