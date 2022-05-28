Зеленський пояснив, чому говоритиме лише з Путіним

Президент Володимир Зеленський пояснив, що він не те, щоб хоче говорити з російським колегою Володимиром Путіним про війну, просто РФ – це така держава, де усі інші політичні фігури нічого не вирішують, повідомляє Українська правда.

Про це він заявив в інтерв’ю нідерландському виданню NOS.

"Питання не в тому, що я хочу з ним (Путіним – ред.) домовлятися, питання в тому, що там немає з ким домовлятися.