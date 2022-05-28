Міноборони: зараз немає даних, що свідчать про наступ на Київ
Зараз Міноборона не має інформації ні від Генштабу ЗСУ, ні від розвідки про можливий наступ на Київ, водночас нагнітання може бути вигідне ворогові, повідомляє Укрінформ.
Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказала заступник міністра оборони Ганна Маляр.
"Я була на зв'язку з Головнокомандувачем з цього питання, і з головою ГУР Кирилом Будановим. Станом на сьогодні такої інформації у нас немає, яка б свідчила про можливий сьогодні наступ. Але ми повинні розуміти, що загроза Києву і всій території України постійно , тому що у нас війна", - заявила Маляр.
У той же час вона зазначила, що нагнітання ситуації та створення "панічних хвиль" з великою ймовірністю може бути вигідним ворогові, "і вони в тестовому режимі можуть пускати таку інформацію".
"Ми вчора шукали коріння, де вони вперше могли з'явитися в соціальних мережах. І варто сказати, що це дійсно і російські джерела, і в тому числі доклали зусиль і наші громадяни небайдужі", - сказала заступник міністра.
За її словами, для ворога найпростіший і найшвидший спосіб встановити контроль над усією Україною – це захопити столицю. Тому потрібно усвідомлювати, що країна перебуває у стані війни і такі ризики постійно, наголосила Маляр.