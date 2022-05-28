Офіс генпрокурора: в Україні заарештували активи "Роснафти" на майже 23 млн гривень

Шевченківський районний суд Києва конфіскував активи "Роснафти". Арешт наклали на майже 23 млн гривень, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Кошти перебувають на рахунку банківської установи, яка належать "Роснафті" та контролюється країною-агресором.

Прокурори встановили, що російське підприємство використовувало власні активи для фінансування злочинної діяльності та широкомасштабної війни Росії проти України.

За фактом насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України було відкрито кримінальне провадження (ч. 4 ст. 110-2 ККУ). Досудове розслідування здійснюється Службою безпеки України.

Нагадаємо, що в Україні також конфіскували російські та білоруські активи на 30 млрд гривень.