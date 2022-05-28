Порошенка вдруге не випустили з України

П'ятому президенту України лідеру "Європейської солідарності" Петру Порошенку вдруге відмовили в перетині державного кордону України з Польщею, повідомляє Українська правда.

Про говорить співрозмовник УП в правоохоронних органах, нардеп Вікторія Сюмар, відео представників "Європейської солідарності" з кордону

Джерело УП повідомило, що Порошенка не випустили з країни.

Оточення Порошенка звинуватило владу в "політичному замовленні" та наголосило, що правоохоронці не мали жодних підстав відмовляти у виїзді Порошенку, адже він, як нардеп не є військовозобов'язаним, та має на руках документи про робоче відрядження.

Пряма мова Сюмар:

"Цього разу QR код зчитався, відрядження дійсне, Стефанчук підтвердив, Парламентська асамблея НАТО почала роботу. Але прикордонники тепер кажуть, що "надав не всі документи"), але не кажуть які "не всі"…

Невже "лідер вільного світу" не розуміє, що блокування опозиції - це надто опускає його самого? І показує наскільки його влада більше подібна до російської, а не європейської?

І ще одне, цирк під час війни огидніший навіть за пір під час чуми… Пишу це зі сподіванням, що здоровий глузд здатен перемогти".

27 травня стало відомо, що Петро Порошенко пізно ввечері прибув у пункт перетину державного кордону на Львівщині. У його команді повідомили, що нардеп їде у відрядження.

Підставою відмови у виїзді Порошенку прикордонники назвали проблему з підтвердженням дійсності дозвільного документу.

"Євросолідарність" назвала не пропуск свого лідера через кордон "ганебною історією на замовлення чинної влади".

28 травня Порошенко знову прибув у пункт пропуску "Рава Руська".