El Pais: у Латвії розмістять зенітно-ракетні комплекси для захисту від РФ

Іспанія планує розмістити в Латвії батарею зенітно-ракетних комплексів NASAMS, це необхідно для захисту балтійської країни від можливого повітряного нападу Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це передає El País.

"Іспанія посилить свій контингент у Східній Європі на знак прихильності НАТО, яка проведе історичний саміт у Мадриді через місяць, 29 і 30 червня" , - зазначає видання.

За даними джерела видання в Міноборони та Іспанії відправка цієї батареї означатиме обмежене збільшення чисельності військ іспанської армії в Латвії на 90-100 осіб. Близько 500 іспанських солдатів вже знаходяться під командуванням Канади на базі в Адажі в 120 км від російського кордону.

NASAMS - це система протиповітряної оборони, оснащена шістьма ракетами AMRAAM (типу "вистрілив-забув") і радаром Sentinel з дальністю дії від 7 до 10 кілометрів.

Нагадавши, Британський прем'єр Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити Європейський альянс проти Росії. Запропонована модель Європейської Співдружності включатиме Великобританію як лідера організації і такі країни, як Україна, Польща, Естонія, Латвія і Литва, а також, можливо, Туреччину на більш пізньому етапі.