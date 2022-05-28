Путін заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном та Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що Росія готова продовжувати переговори з Україною, повідомляє Українська правда.

Про це говорить сайт Кремля.

Дослівно:

"Особлива увага була приділена стану справ на переговорному треку, який перебуває в замороженому стані з вини Києва. Володимир Путін підтвердив відкритість російської сторони щодо відновлення діалогу".

Путін також традиційно говорив про "накачування України західною зброєю", попередивши у цьому зв'язку про "ризики подальшої дестабілізації обстановки та загострення гуманітарної кризи".