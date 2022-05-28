Радник мера: окупанти розпочали завантаження металопрокату з порту Маріуполя

Окупанти розпочали перше завантаження металопрокату з Маріупольського порту, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Окупанти розпочали першу погрузку металопрокату з Маріупольського порту. Оскільки немає підтвердження розблокування "нових воріт", метал будуть вивозити малими партіями".

За словами Андрющенка, у п’ятницю ввечері надійшла інформація, що в Маріуполь зайшла велика група кадировців. А в суботу поновили реальні спроби навантаження металопрокату в Маріупольському порту.

На його думку, це вказує на те, що окупанти віддали Маріуполь "на відкуп кадировцям на розграбування і не буде жодного "відновлення", лише мародерство і терор", а також що "не без допомоги кадировців окупанти знайшли маріупольских спеціалістів, які можуть зробити неможливе".

24 травня у Міноборони Росії заявили про повне розмінування порту в окупованому Маріуполі та відкриття гуманітарного коридору для виходу іноземних суден.

27 травня група "Метінвест" заявила, що захоплення та відновлення роботи маріупольського порту свідчать про те, що металургійну продукцію окупанти можуть вивозити орієнтовно до портів у Ростові, Таганрозі, Новоросійську, Туапсе та окупованому Севастополі.