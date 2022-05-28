Торгова мережа "АТБ" запроваджує обмеження на продаж важливих продуктів

Мережа супермаркетів пішла на цей крок вимушено, оскільки саме на ці продукти був величезний ажіотаж, повідомляє Сьогодні.

В супермаркетах АТБ ввели обмеження на продаж солі та цукру. Тепер продавати більше 5 кг цукру в одні руки не можна, теж саме стосується і солі — не більше двох пачок.

Відповідна інформація стала відома з оголошення, розміщеного в прикасових зонах супермаркетів.

Мережа встановила таке обмеження згідно з останніми подіями в Україні та величезним ажіотажем навколо дефіциту солі, яку через паніку українці почали масово купувати.

Оголошення в прикасових зонах / Фото: скріншот

Натомість директор Всеукраїнського благодійного фонду АТБ Сергій Демченко повідомив, що обмеження мають тимчасовий характер, поки ситуація з продовольчим ажіотажем і закупівлями не нормалізується. Адже наразі деякі покупці сильно закуповуються прозапас або ж купують в АТБ, а перепродують втридорога, користуючись панікою.

Бізнес на війні

Росіяни відкрили у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, російський супермаркет "Міра". Місцеві жителі кажуть, що там продають товари вкрадені з українського АТБ.

Як повідомляє РІА-Мелітополь, ймовірно, то вкрадені зі складів товари, що залишилися в Мелітополі. Однак ціни на них значно вищі, ніж у підконтрольній частині Запорізької області, де, наприклад, за кілограм цукру просять 27 грн за кг проти 43 грн в Мелітополі.

Зауважимо, окрім вкраденої української продукції, окупанти продають і товари з Білорусі.

Нагадаємо, що на захоплених територіях сходу та півдня України РФ поступово встановлює окупаційний режим, свої правила ведення бізнесу, шантажує українських підприємців, виставляючи їм жорсткі умови.