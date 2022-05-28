У 7 містах Європи відбудуться акції за статус кандидата на членство в ЄС для України

У семи містах країн Євросоюзу 28 травня відбудуться акції на підтримку надання Україні статусу кандидата в ЄС на червневому саміті блоку, повідомляє Європейська правда.

Анонс про це розмістило посольство України у Чехії.

Акції плануються у семи великих містах – Брюсселі, Берліні, Відні, Мілані, Парижі, Празі та Варшаві.

У Празі сьогодні відбулася акція на підтримку надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. pic.twitter.com/Ay1kthBHfp - Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) May 28, 2022

"Також відбуватиметься збір підписів, які будуть передані до Європейської ради перед засіданням 23 червня у Брюсселі" , - зазначає посольство.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс опублікував фото із празької акції, що проходить на мосту Легії біля Національного театру.

Минулої неділі 22 травня в Празі українці провели парад вишиванок, під час якого подякували Чехії за гостинність та допомогу.