Офіс генпрокурора: українець, який інформував ворога про позиції ЗСУ, отримав 15 років ув'язнення

Суд визнав винним у державній зраді мешканця Макіїівки Донецької області, який корегував ведення вогню по Харкову. Підсудний отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

"Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами" , — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, фігурант розпочав співпрацю з окупантами із запису відеозвернення, у якому критикував державну владу України та виправдовував військове вторгнення РФ. Згодом це відео використав у новинах пропагандистський телеканал "Russia Today".

Затримали чоловіка в Ужгороді, куди він переїхав для подальшого виконання злочинних наказів російського куратора та збору даних про об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, напередодні контррозвідка Служби безпеки України затримала учасника російської агентурної мережі, який коригував обстріли Львова.