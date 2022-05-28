Офіс генпрокурора: українець, який інформував ворога про позиції ЗСУ, отримав 15 років ув'язнення

Офіс генпрокурора: українець, який інформував ворога про позиції ЗСУ, отримав 15 років ув'язнення

Суд визнав винним у державній зраді мешканця Макіїівки Донецької області, який корегував ведення вогню по Харкову. Підсудний отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

"Прокурори у суді довели, що громадянин виправдовував військову агресію РФ проти України. Надавав інформацію про розташування військових об’єктів ЗСУ у Харкові, внаслідок чого вони були обстріляні артснарядами", — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, фігурант розпочав співпрацю з окупантами із запису відеозвернення, у якому критикував державну владу України та виправдовував військове вторгнення РФ. Згодом це відео використав у новинах пропагандистський телеканал "Russia Today".

Затримали чоловіка в Ужгороді, куди він переїхав для подальшого виконання злочинних наказів російського куратора та збору даних про об’єкти критичної інфраструктури.

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Нагадаємо, напередодні контррозвідка Служби безпеки України затримала учасника російської агентурної мережі, який коригував обстріли Львова.

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