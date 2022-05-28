ГУР: захоплена військова техніка РФ оснащена американськими мікрочіпами

Воєнна розвідка України здобула докази застосування в озброєнні та військовій техніці РФ мікроелектроніки виробленої в США, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє ГУР МО України у Facebook.

Зазначено, що мікросхеми іноземного виробництва були виявлені співробітниками ГУР в російських комплексах ППО Панцир, ударних вертольотах Ка-52 Алігатор та крилатих ракетах Х-101.