Президент США Джо Байден затвердив скасування мит на імпорт сталі з України. Безмитний імпорт триватиме протягом одного року, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить сайт "Білого дому".

Повідомляється, що США і Україну встановили тісні відносини у сфері безпеки, і українська сталеливарна промисловість була підірвана неспровокованою війною Росії. У той же час наголошується, що США і Україна зацікавлені в збереженні цієї галузі в якості рятувального кола, поки країна буде відновлюватися.

"У світлі дискусій з питань безпеки і значного порушення здатності України виробляти сталь я приходжу до висновку, що нинішня ситуація в Україні являє собою особливий випадок. Я прийняв рішення призупинити дію тарифів на імпорт сталевих виробів і похідних сталевих виробів з України терміном на 1 рік" , - йдеться в заяві Байдена.

Відзначимо, мова йде про 25%-й мито на українську сталь, яка була введена в 2018 році при адміністрації Дональда Трампа.

Нагадаємо, про плани скасувати ввізне мито на українську сталь у США стало відомо на початку травня.