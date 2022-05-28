Гайдай: через російське вторгнення в Луганській області зупинилися 3 408 підприємств

Через російське вторгнення на Луганщині зупинились 3 408 підприємств, у тому числі 479 – промислових, повідомляє Економічна правда.

Про це у Телеграмі повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, збитки становлять понад 3 мільярди гривень.

"Втім, держава робить все можливе, аби допомогти бізнесу Луганщини відновитись.