Зеленський не сподівається на державний переворот у Росії

Президент Володимир Зеленський переконаний, що всередині владної верхівки Росії ніхто не збирається усувати російського президента Володимира Путіна від влади, повідомляє Українська правда.

Про це він сказав в інтерв'ю нідерландському телеканалу NOS.

"Я думаю, що вся ця команда працює довгі роки, і вони скріплені між собою. Вони пов'язані багатьма речами, багатьма кроками, багатьма злочинами – принаймні ми вважаємо це злочинами, те, що відбувається проти нас. І вони об'єднані".

Я не впевнений у зміні режиму Путіна зараз. Я думаю, що вони його всі бояться.