Держприкордонслужба: окупанти обстріляли Сумську область некерованими ракетами

У суботу, 28 травня, російські війська обстріляли прикордонні райони Сумщини з літака і мінометів, повідомляє Новое время.

Про це повідомила Держприкордонслужба у Telegram.

"Сьогодні після 16:00 ворожий літак здійснив шість пусків некерованими ракетами по прикордонних територіях Сумського району. Ракети влучали поза межами населених пунктів" , — йдеться у повідомленні.

Крім цього, сьогодні після 12:00 росіяни випустили п’ять мінометних мін з боку російського населеного пункту Троєбортне по прикордонній території Шосткинського району.