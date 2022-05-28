Подоляк: Україна може повернути росіян за залізну завісу
Дальнобійні реактивні системи залпового вогню для війни проти РФ допоможуть повернути окупантів під залізну завісу, повідомляє Корреспондент.
Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, сьогодні українським бійцям важко "відповісти" окупантам через постійні далекобійні обстріли з їхнього боку. Якщо ж Захід передасть Україні необхідне озброєння, то це допоможе продовжити захищати країну.
"Якщо Захід дійсно хоче перемоги України, може, настав час вже передати нам далекобійні MLRS? Трохи важко воювати, коли тебе накривають з відстані 70 км, а тобі нічим відповісти. Україна може повернути росіян за залізну завісу, але для цього нам потрібна ефективна зброя". Тут і зараз", - наголосив Подоляк.