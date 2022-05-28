ОВА: російські війська завдали ракетних ударів по Кривому Рогу

Війська РФ завдали ракетних ударів по Кривому Рогу в районі одного з виїздів із міста, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Ракетні удари в районі одного з виїздів із міста", - написав Вілкул.

Він також нагадав городянам про те, що нічого не можна фотографувати та виставляти у соцмережі. А також закликав усіх залишатися у укриттях.

Як повідомлялося, 25 травня ракетними ударами по Кривому Рогу пошкоджено промислове підприємство.