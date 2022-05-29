Загальні втрати економіки — 600 млрд. Збитки інфраструктури України через війну перевищили $105 млрд

Київська школа економіки (KSE) опублікувала звіт про збитки української економіки та інфраструктури станом на 25 травня, повідомляє Новое время.

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За даними KSE, збитки від пошкодження будівель та інфраструктури вже перевищили 105 мільярдів доларів або 3,1 трильйона гривень. Загальні втрати економіки оцінюються у 564-600 мільярдів доларів.

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З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 23,8 тисячі кілометрів доріг, 6,3 тисячі залізничних колій та 41 залізничний міст, 643 охорони здоров'я, 1123 навчальних закладів, 621 дитсадок, 19 нафтобаз, 19 торгових центрів.

Від руйнувань житлового фонду найбільше постраждали Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєверодонецьк та Лисичанськ. Загалом через війну пошкоджено, зруйновано або втрачено понад 44 мільйони квадратних метрів житла українців.

У загальні втрати економіки входять як прямі, і непрямі втрати: зниження ВВП, припинення інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витрати на захист і соціальну підтримку тощо.

Фото: KSE

https://www.youtube.com/watch?v=-ye20yjiOfI

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