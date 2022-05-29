Фінляндія планує розмістити десятки винищувачів F-35 поруч з кордоном РФ

Міноборони Фінляндії має намір розмістити на авіабазі в місті Рованіємі 64 американських винищувачі F-35. Вона знаходиться за 150 кілометрів від російського кордону, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

У грудні минулого року фінська влада заявила про намір закупити у США винищувачі F-35 для заміни застарілих F/A-18. Як очікується, перша партія літаків буде розміщена в Рованіємі в 2026 році.

Раніше стало відомо, що два кораблі США, німецький фрегат і кілька французьких кораблів прибули до Гельсінкі.

Йдеться про міноносці USS Gravely класу Arleigh Burke, десантні кораблі USS Gunston Hall класу Whidbey Island, і підводний човнен F70 Latouche-Treville ВМС Франції.

Раніше повідомлялося, що Росія запланувала розгорнути додаткові сили через бажання Фінляндії та Швеції вступити до НАТО.