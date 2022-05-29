У Британії після вибуху на борту затонула суперяхта

У Британії після пожежі затонула супер'яхта з 8 тисячами літрів дизельного палива. НП сталася під час стоянки в місті Торкі, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це пише The Daily Mail.

Відзначається, що перед інцидентом на борту стався вибух.

"Ми вважаємо, що проблем з якістю повітря немає, але ми стежимо за ситуацією. Оскільки яхта затонула, а на борту було близько 9 тонн дизельного палива, ми зосередимося на ліквідації забруднень" , - заявили в агентстві з охорони навколишнього середовища Британії.

Відома назва яхти – Rendezvous. Один зі свідків стверджує, що через пожежу, яка була погашена через кілька годин, в кінці пірса були заблоковані кілька людей. Під час пожежі, яхта Rendezvous відірвалася від причалу.