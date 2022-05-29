У Франції на фіналі Ліги чемпіонів сталися заворушення
Співробітники французької поліції застосували сльозогінний газ поблизу паризького стадіону "Стад де Франс" напередодні фінального матчу футбольної Ліги чемпіонів. Затримано 46 осіб, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Заворушення сталися, коли групи з десятків безквиткових уболівальників зробили спроби прорватися на стадіон. За словами очевидців, деяким з них це вдалося.
У підсумку через заворушення матч, який планувалося почати о 22: 00 за Києвом, довелося перенести на дещо пізніший час. Це дало можливість зайняти свої місця частині вболівальників, які через напружену обстановку не змогли вчасно зайти на стадіон.
Ситуація ускладнювалася тим, що в Парижі в суботу страйкують співробітники громадського транспорту. Тому глядачам радили заздалегідь приїжджати до"Стад де Франс".
Фінальний матч викликав особливий інтерес у фанатів з Англії: близько 60 тисяч з них приїхали в Париж, причому дві третини - без квитків на гру. При цьому, за словами очевидців, спроби прорвати на стадіон робили не англійці, а жителі Парижа.
Матч завершився перемогою "Реала" з рахунком 1:0.