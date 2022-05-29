Японський машинобудівний гігант відновив постачання техніки в Україну

Найбільший в Японії і другий за розміром у світі виробник будівельної техніки та обладнання компанія Komatsu відновила постачання техніки в Україну. Раніше вони були припинені через війну, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Відзначається, що постачання були відновлені в ті райони України, які керівництво компанії оцінює як безпечні, зокрема в столичний район і на захід країни.

Підкреслюється, що поставки в східну частину України відновлені не були, як і постачання продукції на територію РФ.

Раніше Міністерство праці Японії анонсувало гранти для компаній, які найматимуть українців. За прийом на роботу біженців вони зможуть отримати до 600 тисяч єн (понад 139 тисяч грн).