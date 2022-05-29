Welt: за два місяці Німеччина майже не надала Україні зброю

Попри обіцянки Німеччина за 9 тижнів звела до мінімуму військову підтримку України і практично не надала зброї, повідомляє Українська правда.

Про це пише німецьке видання Welt.

19 квітня канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачає важке озброєння, оскільки цього не роблять і інші країни, наприклад, США, Канада, Великобританія, Франція (хоча насправді США та Британія, а також Австралія та Нідерланди постачають важке озброєння в Україну).

Як зазначається, протягом кількох тижнів Шольц повторював, що підтримка Києва продовжується, востаннє - на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: "Путін піде на серйозні переговори про мир лише в тому випадку, якщо зрозуміє, що не може зламати обороноздатність України. Тому ми підтримуємо Україну" .

Але, як видно з документів, наявних у Welt, з кінця березня Німеччина також майже не поставила якогось легшого озброєння.

У період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві партії зброї від німецького уряду. Зокрема, Німеччина відправила 3000 протитанкових мін та ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії, запчастини для кулеметів, "запальнички", шнури, що детонують, радіоприймачі, ручні гранати, вибухівку. За даними України, останнє постачання зенітних та протитанкових засобів відбулося 25 березня, понад два місяці тому - 2000 ракет Panzerfaust 3 та 1500 зенітних ракет "Стріла".

Українська армія потребує також протикорабельних ракет типу "Гарпун". Україна підтвердила це у листі до Німеччини від 9 квітня та 1 травня.