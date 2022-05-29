Гайдай про Сєверодонецьк: штурм продовжується, ситуація вкрай загострена

Окупанти продовжують штурм Сіверодонецька, українські сили перебувають у "складній оборонній позиції". На Луганщині за добу знайшли двох загиблих, зруйновано близько 60 будинків, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що під час безперервних обстрілів не завжди швидко вдається дістатися місць нових руйнувань і перевірити їх на наявність або відсутність жертв, а тому спираючись на щоденно зростаючу кількість пошкодженого житла, загиблих може бути більше.

"Ситуація вкрай загострена. Так, 28 травня в Лисичанську російський снаряд влучив в багатоповерхівку. Дівчина загинула на місці, чотирьох місцевих жителів госпіталізовано із травмами різного ступеня тяжкості. Це була тяжка доба для міста — авіаударом зруйновано кінотеатр "Дружба", зазнали пошкоджень 22 будинки.

У Сєверодонецьку обстановка ще більш важка — ворог веде штурм. Бої тривають і дотепер. Річницю міста жителі, які ще залишились, зустрінуть у підвалах. Крім жінки, яка вчора загинула у своєму будинку в старих районах" , — пише Гайдай.

За його словами, зруйновано будинки у таких містах: Сіверодонецьк — 13 будинків, Гірське — 11, Тошківка — сім, Врубівка — шість, Ниркове — два.

Разом з тим, в районі Бобрового ворог зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції. Однак силами штурмової авіації завдав авіаційних ударів в районі Устинівки.

Водночас керівник військово-цивільної адміністрації Сіверодонецька Олександр Стрюк, якого цитує CNN, повідомив, що українські сили перебувають у "складній оборонній позиції" у місті, бої тривають на околицях, найзапекліші битви – в районі автовокзалу та готелю "Мир".

"Справжня битва — в районі головного автовокзалу… Наші військові перебувають у жорсткій оборонній позиції. Місто постійно зазнає обстрілів. Гуманітарний штаб, який знаходиться в місті, сьогодні практично знерухомлений, тому що пересуватися містом небезпечно, робота штабу припинена" , – заявив він.

Одні з найзапекліших боїв велися навколо готелю "Мир" на околиці міста.

Зазначається, що в місті не працює мобільний зв'язок та відключено електрику. Як повідомляється, в місті близько шести-семи колодязів, і "вкрай небезпечно, що щойно люди зберуться по воду, там почнеться обстріл".

Стрюк, однак, висловив певну впевненість у тому, що місто зможе протриматися з деякими обмеженими запасами. Наразі ще є можливості для доставки вантажів, але це "вкрай складно". Евакуація дуже небезпечна, пріоритет — для поранених. У місті доступний лише початковий рівень медичної допомоги.