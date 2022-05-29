Мер: Влітку Маріуполю загрожують епідемії дизентерії та чуми

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що влітку у місті можуть спалахнути епідемії інфекційних захворювань, дизентерії та чуми, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону він повідомив, що у Маріуполі немає питної води, не працює каналізація, ситуацію ускладнюють безліч стихійних поховань та гори сміття на вулицях, яке ніхто не вивозить.

"Наші кваліфіковані лікарі повідомляють про небезпеку, яка може виникнути цього літа. Спалахи інфекційних захворювань, дизентерії, чуми та інших захворювань можуть статися цього літа. І ці хвороби можуть, на жаль, забрати тисячі наших маріупольців" , — зазначив Бойченко.

Він закликав ООН та Червоний Хрест об'єднатися та створити стабільний зелений коридор для евакуації городян.

За його даними, у місті у полоні залишається понад 100 тисяч жителів, яких не випускають, оскільки місто закрите фільтраційними центрами.