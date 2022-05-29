У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні
У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.05 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 30150 (+150) осіб ліквідовано,
- танків – 1338 (+8),
- бойових броньованих машин – 3270 (+12),
- артилерійських систем – 631 (+3),
- РСЗВ – 203,
- засобів ППО – 93,
- літаків – 207,
- вертольотів – 174,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1),
- крилатих ракет – 116,
- кораблів / катерів – 13,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14),
- спеціальної техніки – 48.