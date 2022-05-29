У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні

У Генштабі повідомили про втрати російських військ в Україні
Фото: Facebook

У Генеральному штабі ВСУ повідомили про втрати російських військ в Україні в живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 29.05 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 30150 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків – 1338 (+8),
  • бойових броньованих машин – 3270 (+12),
  • артилерійських систем – 631 (+3),
  • РСЗВ – 203,
  • засобів ППО – 93,
  • літаків – 207,
  • вертольотів – 174,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 504 (+1),
  • крилатих ракет – 116,
  • кораблів / катерів – 13,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2240 (+14),
  • спеціальної техніки – 48.

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