ISW: РФ кинула всі сили на взяття Сєверодонецька, але це не принесе їй вигоди

Взяття Сіверодонецька дозволить Росії заявити, що вона повністю захопила Луганщину, проте не дасть їй жодної істотної військової вигоди. Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста", повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Сіверодонецьк важливий для росіян на цьому етапі війни насамперед тому, що це останній значний населений пункт у Луганській області, який не контролюється росіянами.

Вони платять за свій нинішній тактичний успіх на Донбасі ціну, яка не відповідає будь-якій реальній вигоді після взяття міста. Москва залучила сили, техніку та матеріальну частину з усіх інших напрямів для досягнення цієї єдиної мети. ISW зазначає, що Москва "легковажно витрачає бойову міць на взяття міста".

Зазначається, що українські військові зазнають серйозних втрат у битві за Сіверодонецьк і зіткнулися з найсерйознішим викликом з часу блокади "Азовсталі" у Маріуполі, і цілком можуть зазнати серйозної тактичної поразки найближчими днями у разі падіння Сіверодонецька, хоча такий результат аж ніяк не гарантований.

Захоплення Сєвєродонецька може допомогти у завоюванні решти Донецької області тільки в тому разі, якщо дасть росіянам імпульс для побудови послідовних операцій, але битва за Сіверодонецьк, швидше за все, запобігатиме продовженню великомасштабних російських наступальних операцій.

Росіяни зосередили набагато більшу частку своїх наступальних бойових сил для взяття Сіверодонецька, ніж українці, формуючи "градієнт виснаження" загалом на користь Києва. Українці також продовжують отримувати припаси та техніку від своїх союзників, яким би повільним та обмеженим не був цей потік.

Росіяни, навпаки, продовжують виявляти явні ознаки те, що вони спалюють наявні в них резерви живої сили та техніки, і немає причин очікувати полегшення найближчими місяцями. Російські війська протягом кількох тижнів не могли просунутися на жодному іншому напрямку і здебільшого навіть не намагалися це зробити.

Якщо російські війська, що застрягли на другорядних напрямках, втратять волю до бою, оскільки битва за Сіверодонецьк поглинає більшу частину доступних Росії засобів, Україна може мати шанс розпочати серйозні контрнаступи з хорошими шансами на успіх. Ця перспектива невизначена, і Україна може не мати можливості скористатися нагодою, навіть якщо вона з’явиться.

Нагадаємо, російські війська продовжують штурм Сіверодонецька, українські сили перебувають у "складній оборонній позиції". На Луганщині за добу знайшли двох загиблих, зруйновано близько 60 будинків.