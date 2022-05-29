ОК "Схід": дії окупантів під час штурму Сєвєродонецька неефективні

Російські війська у Луганській області намагаються закріпитися в Лимані і вийшли на околиці Сєвєродонецька. Однак їхні дії під час штурму є неефективними, повідомляє Новое время.

Про це заявив речник оперативного командування Схід Ілько Божко в ефірі телемарафону.

"Дії росіян абсолютно неефективні при штурмі міст. Вони не навчилися цього робити, і в них це не виходитиме. Вони не могли цього зробити ні на півдні нашої країни, немає жодних передумов, щоб говорити про їх якісь ефективні дії в Сєвєродонецьку", — зазначив він.

Божко спростував слова глави російської Чечні Рамзана Кадирова про нібито взяття під повний контроль Сєвєродонецька.

"Ми вже давно не віримо окупанту, а віримо Генштабу" , — додав він.

За даними Генштабу та голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, в районі Сєвєродонецька продовжуються важкі бої.