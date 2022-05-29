Британська розвідка: спроба РФ послабити санкцій підкреслює їх дієвість

За словами британської розвідки, РФ продемонструвала, що готова використовувати глобальну продовольчу безпеку для досягнення своїх політичних цілей, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

В Міноборони Британії нагадали, що 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрєй Руденко заявив, що Росія готова надати гуманітарний коридор для суден, які перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій. Міністр також попросив Україну розмінувати територію навколо Одеського порту, щоб дозволити проходження кораблів.

"Прохання Руденка до України щодо розмінування слідує за основним принципом сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: введення альтернативних наративів, хай непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії" , – йдеться в огляді.

Як зазначається, У цьому випадку Україна розгорнула морські міни лише через триваючу високу загрозу десантних нападів Росії з Чорного моря.

"Росія продемонструвала, що готова використовувати глобальну продовольчу безпеку для власних політичних цілей, а потім представити себе як розумного актора і звинувачувати Захід у будь-якій невдачі. Спроба Росії домогтися зниження суворості міжнародних санкцій також підкреслює стрес, який санкції завдають режиму" , – йдеться в огляді.