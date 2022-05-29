Держприкордонслужба: в Україну в'їжджає більше людей, ніж виїжджає із неї

Кількість тих, хто в'їжджає в Україну, перевищує кількість тих, хто виїжджає за її межі, повідомляє Корреспондент.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"За добу 28 травня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 85 тисяч осіб та 20 тисяч транспортних засобів. З України минулої доби вибули 40 тисяч людей. В Україну за минулу добу прибули майже 45 тисяч осіб, близько 41 тисяч із них - українці", - йдеться у повідомленні.

Крім того, прикордонники оформили понад 251 вантажівку з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, у Волинській області на кордоні з Білоруссю прикордонники спільно із СБУ затримали у пункті пропуску Доманово колишнього військового РФ, який прикривався українським паспортом та намагався потрапити до України.