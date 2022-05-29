Віце-канцлер ФРН заперечує, що мало допомагають Україні зі зброєю

Віце-канцлер ФРН Роберт Габек нагадав, що Україна скоро отримає, зокрема, німецькі САУ PzH 2000, навчання роботі з якими українські військові продовжують, повідомляє Deutsche Welle.

Німецький віце-канцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек відкинув закиди в тому, що Німеччина надто стримана з наданням допомоги Україні.

"Поки що ми говоримо, прямо зараз українських солдатів навчають користуватися (німецькими гаубицями. – Ред.) Panzerhaubitze 2000", – зауважив Габек.

Німецький чиновник нагадав, що незабаром ці 155-міліметрові самохідні гармати-гаубиці будуть доставлені до України.

"Тому в жодному разі не можна сказати, що Німеччина не постачає (Українe. - Ред.) нічого або постачає надто мало", - вважає німецький віце-канцлер.

З іншого боку, за його словами, ФРН не може виконати всіх побажань України. На думку Габека, закид про те, що Німеччина робить для України замало, водночас є "хибним та зрозумілим".

"Помилково, тому що це неправда. І зрозуміло, тому що ми як найбільша економіка в ЄС є країною, від якої справедливо багато очікують, і тому що Німеччина в минулі роки мала занадто некритичні відносини з російським урядом", - пояснив Габек, нагадавши, незважаючи на анексію Криму Росією, ФРН будувала газопровід "Північний потік-2".

Як відомо, офіційний Київ критикує Німеччину за недостатні, на його думку, темпи надання військової допомоги Україні. Подібна критика лунає і з боку опозиційних сил у самій Німеччині. Ще наприкінці квітня Бундестаг підтримав постачання важкого озброєння Україні, але поки що країна його не отримала.