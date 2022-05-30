Деяким переселенцям скасують соцвиплати

Певній категорії переселенців вже скасували виплати у травні, повідомляє Сьогодні.

Починаючи з травня грошову допомогу отримуватимуть лише ті переселенці, які проживають в зоні проведення бойових дій і не можуть повернутися назад у свої домівки. У звʼязку з цим саме цього місяця деяким внутрішньо переміщеним особам вже скасували виплати.

Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі телемарафону.

"Дуже багато людей, які два місяці перебували в наших безпечних регіонах, повертаються додому, до роботи, за що ми їх дякуємо. Таким людям виплати будуть припинятися вже з травня" , — повідомила Лазебна.

Вона зазначила, що виплати продовжать отримувати ті громадяни, у кого зруйновані або пошкоджені будинки.