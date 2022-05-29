ЗСУ ліквідували командира російських десантників
Збройні сили ліквідували командира роти 106-ї парашутно-десантної дивізії капітана Олександра Вигуляра, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє Стратегічне командування ЗСУ.
"До vip-шанувальників творчості Кобзона приєднався командир парашутно-десантної роти 106-ї парашутно-десантної дивізії капітан Олександр Вигуляр.
Вигуляр 3 місяці тому під Вязьмою разом зі своєю ротою реконструював "В'яземську повітрянодесантну операцію", але при зустрічі з українськими воїнами це не допомогло".
Нагадаємо: 28 травня ЗСУ ліквідували російського командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку підполковника Олександра Досягаєва.