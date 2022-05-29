Посли ЄС сьогодні можуть узгодити нові санкції проти РФ – журналіст

У неділю, 29 травня, посли Європейського союзу проведуть зустріч. Швидше за все, на переговорах вони узгодять шостий пакет санкцій проти Росії, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Про це заявив журналіст Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС зустрічаються сьогодні вдень, щоб, можливо, узгодити 6-й пакет санкцій щодо Росії, включаючи компромісне "нафтове ембарго", яке поширюється тільки на нафту, що поставляється" , - написав він.

Eu ambassadors meet later this afternoon to possibly agree on the 6th sanctions package on #Russia, including a compromise “oil embargo” which only includes shipped oil. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 29, 2022

Нагадаємо, введення шостого пакета санкцій ЄС проти Росії застопорилося через нафтове ембарго на російську нафту. Угорщина продовжує блокувати нові обмеження.

Відзначимо, з питання нафтового ембарго також не змогли домовитися країни G7. Консультації з цього питання тривають.