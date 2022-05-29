Мер: Краматорськ через обстріл залишився без світла

Краматорськ та прилеглі міста залишилися без електропостачання через пошкодження високовольтної лінії електропередач у результаті бойових дій, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє у Телеграмі міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Через бойові дії перебито високовольтну ЛЕП. Краматорськ і всі сусідні міста без світла", - зазначив Гончаренко.

За його словами, до місця пошкодження непросто дістатися через небезпеку. Та ремонтні бригади працюють.

Як повідомлялося, російські війська за минулу добу обстріляли 46 населених пунктів Луганської та Донецької областей, загинули четверо мирних жителів, дев'ять поранено.