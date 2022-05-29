Радник мера: у Маріуполі загарбники вантажать крадений метал на російське судно

У Маріуполі загарбники не приховуючи вантажать крадений метал на вантажне судно під російським прапором, приписане до Ростов-на-Дону, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Продовжується завантаження української рулоноі сталі/металопрокату в Маріупольскому торговельному порту. Вчора за підтримки та супроводження російських військових в акваторію порту зайшло російське вантажне судно типу «річка-море» РМ3 класу «Славутич» під російським прапором, порт приписки - Ростов-на-Дону. Другу добу стоїть під завантаженням", - написав радник мера.

За його словами, "вже навіть ніхто не ховається".

"Черговий факт офіційного мародерства Росією як державою", - підсумував Андрющенко.

Як повідомлялося, група «Метінвест» заявила про ймовірність незаконного вивезення російськими загарбниками з порту Маріуполя 28 тис. тонн металургійної продукції, що належить компанії.