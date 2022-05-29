Радник мера: у Маріуполі загарбники вантажать крадений метал на російське судно
У Маріуполі загарбники не приховуючи вантажать крадений метал на вантажне судно під російським прапором, приписане до Ростов-на-Дону, повідомляє Укрінформ.
Про це повідомляє в телеграмі радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Продовжується завантаження української рулоноі сталі/металопрокату в Маріупольскому торговельному порту. Вчора за підтримки та супроводження російських військових в акваторію порту зайшло російське вантажне судно типу «річка-море» РМ3 класу «Славутич» під російським прапором, порт приписки - Ростов-на-Дону. Другу добу стоїть під завантаженням", - написав радник мера.
За його словами, "вже навіть ніхто не ховається".
"Черговий факт офіційного мародерства Росією як державою", - підсумував Андрющенко.
Як повідомлялося, група «Метінвест» заявила про ймовірність незаконного вивезення російськими загарбниками з порту Маріуполя 28 тис. тонн металургійної продукції, що належить компанії.