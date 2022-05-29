В Естонії розкритикували дзвінок Шольца та Макрона до Путіна
Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц своїми дзвінками керівнику Кремля Володимиру Путіну прокладають дорогу до нового насильства Росії, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив голова комісії із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон, пише ERR.
"Неймовірно, як нинішні лідери Франції та Німеччини мимоволі прокладають шлях новому російському насильству. 80-хвилинна бесіда Макрона і Шольца з Путіним неминуче штовхає до перефразування самого Макрона - не йдеться про "смерть мозку" (по НАТО - ред.)", - заявив він.
Міхкельсон наголосив, що постійна легітимізація того, хто розв'язав війну та відповідає за злочини, є загрозою для всього союзного простору.
"Як же Париж і Берлін нічого не навчилися з минулого? Навіщо шукати приводи для затягування військової допомоги Україні, і чому вважають, що путінська Росія, яка веде війну на знищення проти одного з великих народів Європи, дотримається будь-яких обіцянок?", - заявив політик.
Він заявив, що якщо Макрона та Шольца турбує продовольчу кризу в Африці та інших регіонах через блокаду українських портів, то їм необхідно створити гуманітарний конвой у Чорному морі та сприяти проходу торгових кораблів України.
За оцінкою естонського політика, необхідно допомогти Україні вистояти проти агресії та перемогти Росію, яка намагається змінити світовий порядок.
"Макрон і Шольц могли б повісити трубку і якнайшвидше з'їздити в Україну. Сподіваюся, що дивні дії Макрона і Шольца не викликані страхом втратити вплив у демократичній Європі, в яку б у разі переможної війни обов'язково увійшла Україна, а в перспективі і Молдова, і Грузія. , а Білорусь звільнилася б від фактичної російської окупації. А Європа загалом звільнилася б від російської екзистенційної загрози принаймні на якийсь час", - додав політик.
Нагадаємо, напередодні Путін пригрозив Макрону та Шольцю посиленням гуманітарної кризи в Україні через постачання зброї ЗСУ.
У свою чергу Шольц та Макрон закликали Путіна до прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.