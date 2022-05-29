ЗМІ: військові РФ у Чорному морі затримали два турецькі рибальські човни

Двох рибальських човнів з 12 рибалками на борту, які ловили рибу біля берегів Криму, було затримано російськими військовими, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє CNN Türk.

«Дві рибальські човни, один зареєстрований у порту Гемлік, а інший у Сар'єрі, вийшли в Чорне море на вилов риби 15 травня. На човнах було 12 рибалок. Рибалки ловили рибу біля берегів Криму, виловили близько 1,5 тис. калканів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 травня човни підійшли до Криму, були зупинені російським військовим кораблем та затримані. Турецькі рибальські катери були доставлені на околицю Севастополя у супроводі військових кораблів. Згодом риба та човни були конфісковані, а рибалок оштрафувала на 30 тис. доларів.

Наразі рибалки залишаються в Криму.

При цьому президент рибного кооперативу Rumelifeneri Яшар Серт сказав, що обидва човни не мали реєстрації та ліцензії, і що вони займаються браконьєрством.

МЗС Туреччини робило спроби зв'язатися з рибалками, але безуспішно.

Як повідомлялося, в результаті війни війни проти України, що почалася Росією, рибний промисел у Чорному морі, зокрема в районах у безпосередній близькості до зон бойових дій, було припинено. Крім того, Росія замінувала підступи до всіх українських портів. Європейський Союз розглядає можливість проведення військово-морської місії для розблокування морських шляхів та відновлення експорту сільськогосподарської продукції з України.