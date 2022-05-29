Денисова: у Херсонській області окупанти "готуються" до туристичного сезону

В окупованому Генічеську Херсонської області окупанти намагаються розпочати туристичний сезон. Для більшої переконливості використовують автомати, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Озброєні російські військовослужбовці вдерлися до приватних баз відпочинку "Білий Лебідь" та "Arabatka.club" в селі Генічеська Гірка на Арабатській Стрілці" , - розповіла вона.

За її словами, окупанти заборонили місцевим охоронцям впускати до баз людей, погрожуючи тим, що "вже найближчим часом ці території стануть російською власністю".

При цьому, як каже Денісова, самі окупанти у військовій формі виставляють на своїх сторінках у соціальних мережах пости про те, як вони гріються під сонцем на березі Азовського моря.