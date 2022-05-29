СБУ: контрактники РФ чекають літа, аби втекти з України

Військові контрактники РФ очікують кінця травня, коли спливе визначений Путіним 90-денний термін проведення так званої "спецоперації", щоб "законно" покинути бої в Україні, повідомляє Ділова столиця.

Про це свідчать нові телефонні розмови окупантів, які перехопила СБУ.

"За*бало все. Короче, сказали, замены не будет никакой. Никто нас менять не хочет, все отказываются сюда ехать. Думаю, бл*дь, наверное, щас досижу, три месяца как стукнет, нах*й, надо как-то выбираться… Буду искать что-то на гражданке. Не сошелся же мир на армии, правильно?" , — сказав телефоном окупант.

СБУ водночас зазначає, що знайти нових бажаючих воювати російському командуванню непросто і втримати своїх вояк на передовій теж.

Вищевказаний загарбник розповідає своєму другу, що до них приїжджають агітувати, залякують поганою характеристикою в особовій справі, але це мало кого зупиняє.

Нагадаємо, за даними СБУ, російські війська почали бунтувати і відмовляються йти в наступ на Харківському напрямку. Цілі підрозділи висловили протест.