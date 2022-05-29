"Суспільне": на блокпосту у Василівці Запорізької області знову черги з машин

Поблизу міста Василівка (Запорізька область) перед російським блокпостом знову з'явилися черги. Там знаходиться близько 400 машин, які хочуть проїхати на підконтрольну Україні територію, повідомляє Суспільне.

У Запоріжжі намагаються потрапити мешканці тимчасово окупованих населених пунктів – Маріуполя, Херсона, Бердянська та Токмака. Люди стоять у черзі кілька діб. У машинах знаходяться переважно діти, люди похилого віку, інваліди та жінки, деякі з них вагітні.

Після 20:00 люди намагаються не виходити з автомобілів, оскільки розпочинаються активні обстріли.

"За двадцять хвилин до півночі почався артобстріл або Гради. Ми бачили - все небо у спалахах. Великий дим і заграва з'явилися з боку російських окупантів. У них миттєво почався активний рух, заїздили авто туди-сюди: таке враження, що хтось із них добре постраждав", - сказали очевидці.

За попередньою інформацією, за день окупанти пропускають до 60 машин, частину з них повернули назад.