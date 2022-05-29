Денисова: за тиждень до фільтраційного табору вивезли 3 тисячі маріупольців

Російські військові за тиждень вивезли з Маріуполя до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3 тисячі українців, серед яких 300 дітей, повідомляє Укрінформ.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Російські загарбники продовжують здійснювати в окупованому Маріуполі фільтраційні заходи. Упродовж останнього тижня росіяни примусово вивезли до фільтраційного табору в селищі Безіменне майже 3000 українців, серед яких - понад 300 дітей. Після фільтраційних заходів окупанти формують групи з маріупольців, яких спочатку депортують у Таганрог, а далі до депресивних регіонів Росії" , - повідомила Денісова.

За її словами, щонайменше 10% містян, які не проходять фільтрацію, визнаються росіянами "небезпечними для російського режиму". Їх арештовують, після чого відправляють у колишню виправну колонію №52 в селищі Оленівка Донецької області, або ж везуть у сумнозвісну в'язницю "Ізоляція" у Донецьку. Перебування там супроводжується багатогодинними допитами, тортурами, погрозами страти і примушенням до співпраці.

"Захоплення та катування заручників є актом тероризму відповідно до Конвенції Ради Європи про попередження тероризму та воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду" , - заявила уповноважена ВР з прав людини.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини.