Туреччина зберігає опозицію до членства Фінляндії і Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не може сказати "так" державам, які хочуть в НАТО, але підтримують тероризм, повідомляє Європейська правда.

Ердоган сказав, що минулого тижня переговори щодо вступу Швеції та Фінляндії в НАТО, які проводила Туреччина в президентському комплексі в столиці Анкарі, "не відбулися на бажаному рівні".

Зазначивши, що Швеція та Фінляндія мали очікування від цих переговорів, Ердоган заявив, що вони не зробили необхідних кроків на вимогу Туреччини, і підкреслив, що терористи навіть зараз все ще ходять вулицями Стокгольма, а Швеція захищає їх "власною поліцією".

"Ми не можемо повторити помилки, допущені в минулому, (визнавши) країни, які приймають і годують таких терористів, у НАТО, яка є організацією безпеки" , - сказав він.

Минулого тижня Туреччина перерахувала п’ять "конкретних гарантій", яких вона вимагає від Швеції, зокрема, "припинення політичної підтримки тероризму", "усунення джерела фінансування тероризму" та "припинення підтримки озброєнь", заборонили Робітничої партії Курдистану та її сирійського "осередка" YPG.

Вимоги також передбачали скасування збройних санкцій проти Туреччини та глобальне співробітництво в боротьбі з тероризмом.