Зеленська: з 1 вересня можуть відновити навчання у школах зі сховищами

В Україні опрацьовують варіант з 1 вересня відновити навчання у тих школах, де є бомбосховища, повідомляє Укрінформ.

Про це дружина Президента Олена Зеленська повідомила у Телеграмі.

«Я знаю: жодне свято онлайн не замінить дітям жарти друзів, з якими стоїш на лінійці, а батькам – момент гордості, коли твій першокласник несе дзвінок. Тому ми опрацьовуємо варіант, щоб із першого вересня відновити навчання у школах, де є притулки. Тому на зустрічі з ЮНІСЕФ обговорювали національну кампанію з відновлення навчання та відновлення зруйнованих шкіл. Останній дзвінок для наших дітей пролунав онлайн, перегукуючись із сиренами. Хочеться сподіватися, що перший у вересні прозвучить у стінах рідних шкіл”, - зазначила Зеленська.

Перша леді нагадала про емоційні фото з обвугленими металевими підставами парт у класах та розбитими вікнами, які показав керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, розповідаючи про останній дзвінок у регіоні. За словами Зеленської, "там його не було в п'ятницю - принаймні фізично в школах, де на дошках, що вціліли, досі крейдою: 23 лютого".

"Останнього дзвінка – з нетерпінням на лінійці, бо вже можна розбігтися на канікули; із зворушеними вчителями, чий клас випускний; з директором, який міцно тисне руку, вручаючи грамоту – наші діти не мали", - заявила вона.

Як зазначила Зеленська, Всеукраїнський останній дзвінок українські учні провели онлайн: освітяни підготували святкову програму з відеовітаннями від вчителів, які працювали над уроками Всеукраїнського розкладу у прямому ефірі, зірок, волонтерів, військових.

"Їм дуже хотілося, щоб ніхто не зміг вкрасти це свято в українських дітей. Навіть якщо вкрав їхню школу та світ", – наголосила вона.

Зеленська наголосила, що зруйновано та знищено школи не лише на Луганщині. В Україні майже не залишилося областей, де росіяни не обстріляли б навчальні заклади. У Харкові повністю зруйновано півсотні освітніх закладів, 372 пошкоджено. Понад 400 – у Донецькій області. Загалом 1888 навчальних закладів постраждали від бомбардувань та обстрілів. 180 із них повністю зруйновані.

"Там, де школи вціліли, але захоплені, Росія проводить освітній геноцид – забороняє вчитися за українськими навчальними програмами, допитує вчителів, зброєю змушує їх переходити російською мовою. Росіяни вилучають історію України, українську мову, українську літературу, забороняють у школах будь-які згадки Україні. У частині шкіл продовжили навчальний рік до вересня, змушуючи дітей вивчати російську мову, історію, літературу. Там теж не було українських урочистих лінійок. Тільки залякування та терор".

Як повідомлялося, Всеукраїнський останній дзвінок для школярів по всій країні та за кордоном 27 травня пролунав онлайн.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет привітав учнів та вчителів України із завершенням навчального року та наголосив, що через бойові дії не всі учні мали можливість продовжувати навчання, тому деякі діти завершать навчальний рік трохи пізніше – у червні.