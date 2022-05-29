Зеленський побував на передових позиціях у Харківській області

Президент України Володимир Зеленський відвідав 29 травня Харківську область. Там зустрівся із військовими та побував на місцях зруйнованої архітектури Харкова, повідомляє РБК-Україна.

Про це свідчить офіційне повідомлення Володимира Зеленського.

Глава держави вручив військовим державні нагороди.

"Харківщина. Передові позиції наших військових. Випробовую безмежну гордість за наших захисників. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони борються за свободу для України. Дякуємо кожному з вас за службу!", - сказав Зеленський.

Також він подивився на руйнування, які завдала Харкову та області РФ внаслідок регулярного обстрілу.

"2229 зруйнованих будинків у Харкові та області. Все відновимо, відбудуємо, наповнимо життям. У Харкові та у всіх інших містах та селах, куди прийшло зло", - каже президент.

Нагадаємо, 27 травня російські окупанти знову обстріляли Харків. Цього разу на обстріл зазнав Київський район.