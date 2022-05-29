РНБО звернулася до блогерів та журналістів щодо інформації з фронту

Центр протидії дезінформації РНБО звертається до лідерів громадської думки та журналістів, щоб ті не брали участь в інформаційній війні проти України та перевіряли всю інформацію в офіційних відомствах, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє ЦПД РНБО.

Наш ворог веде інформаційну війну проти кожного українця.

Щодня він генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю".

У РНБО закликають дотримуватися правил: