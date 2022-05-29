РНБО звернулася до блогерів та журналістів щодо інформації з фронту
Центр протидії дезінформації РНБО звертається до лідерів громадської думки та журналістів, щоб ті не брали участь в інформаційній війні проти України та перевіряли всю інформацію в офіційних відомствах, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє ЦПД РНБО.
Наш ворог веде інформаційну війну проти кожного українця.
Щодня він генерує десятки фейків про капітуляцію наших захисників, ініціативну здачу займаних позицій та небажання воювати за рідну землю".
У РНБО закликають дотримуватися правил:
- Верифікувати інформацію через офіційні відомства перед тим, як у неї повірити та її поширити;
- Не розповсюджувати матеріали від "особистих джерел", що стосуються подій на фронті;
- Утримуватись від публічних оцінок бойових дій, логістики тощо, адже тільки вище військове керівництво має повну інформацію з поля бою та може робити достовірні прогнози.