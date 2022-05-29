Bloomberg: виплати за російськими облігаціями не дійшли до інвесторів

Виплати за російськими державними облігаціями не надійшли на рахунки іноземних інвесторів станом на вечір 27 травня, повідомляє Економічна правда.

Про це пише агентство Bloomberg.

27 травня було терміном здійснення виплат за облігаціями Росія-2026 та Росія-2036 (відповідно 71,25 мільйона доларів та 26,5 мільйона євро).

Як пише агентство, якщо протягом 30 днів гроші не надійдуть на рахунки, за російськими закордонними зобов'язаннями буде оголошено дефолт.

Національний розрахунковий депозитарій, куди Мінфін РФ перерахував гроші за виплатами на 27 травня, заявив увечері в п'ятницю, що кошти на здійснення виплат було знято з рахунку.

Мінфін Росії вважає, що виконав свої зобов'язання, перерахувавши гроші до НРД.

Як пише Bloomberg, саме НРД є зареєстрованим власником облігацій, що "може підтримати аргумент Росії, що вона уникла дефолту, навіть якщо гроші не було відправлено на рахунки окремих інвесторів".

Дефолт за зовнішніми зобов'язаннями став загрожувати Росії через рішення США не продовжувати ліцензію, що дозволяла Москві платити за своїм держборгом у доларах попри санкції.