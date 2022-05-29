ОВА: у Херсоні окупанти призначили охоронця директором театру

Російські окупанти призначили на посаду «директора» Херсонського обласного музично-драматичного театру колишнього охоронця закладу Валерія Шелудька, який погодився на співпрацю з загарбниками, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

"Кадрові призначення в окупантів багато про що говорять: продавчиню — на начальника освіти, охоронця — на директора театру, місцевих алкашів і божевільних — на гауляйтерів. Але хто б до окупантів на роботу не йшов — закінчать вони дуже погано" , — написав Хлань у Facebook.

Фото: Сергій Хлань / Facebook

Інформацію про призначення підтвердив і чинний директор Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру ім. М. Куліша Олександр Книга у коментарі Суспільному.

Він розповів, що телефоном спілкувався з Шелудьком та вислухав його аргументи. Той сказав, що йому запропонували посаду й у разі його відмови привезуть когось з Криму.

Також Олександр Книга розповів, що написав звернення до колективу, в якому роз’яснив, що ті, хто хоче працювати в новому театрі, мають звільнитися з театру Куліша.

"Якщо хтось з працівників, хоче працювати в новому театрі, то, по-перше, він повинен звільнитись з театру Куліша і написати заяву в інший театр. Але таким чином наражає себе на статтю про колаборацію і при зміні ситуації в області постане перед певною проблемою" , — сказав Книга.

Також він пояснив, що коли призначається керівник якогось нового театру, то він повинен мати кошториси на утримання приміщення, штатний розклад з окладами і тоді здійснювати наймання на роботу. Інакше все це виглядатиме фікцією.

"Наразі весь колектив театру знаходиться згідно з наказом, на дистанційній роботі, ніхто нікого не має права викликати на роботу або примушувати щось робити. Якщо такі випадки виникають, без вашого бажання, повідомляйте і цей факт набуватиме розголосу" , — написав Книга.

23 березня гендиректора-художнього керівника Херсонського театру імені Миколи Куліша Олександра Книгу забирали для допиту окупанти, втім, завдячуючи миттєвому потужному розголосу, все ж відпустили пізно ввечері. Трохи згодом Книзі із сім'єю вдалося виїхати з регіону.