ОДА: понад 100 шахтарів заблоковано під землею у Донецькій області

На Донеччині 115 гірників залишились під землею у двох шахтах через знеструмлення населених пунктів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram.

"115 торецьких гірників залишились під землею: 112 на шахті "Центральній", 3 на шахті "Торецькій". Адміністрації вживають необхідних заходів для підняття шахтарів на поверхню.

Причина та наслідки знеструмлення ще уточнюються".

Нагадаємо: Мер Краматорська на Донеччині повідомив, що місто та сусідні міста зараз без світла через перебиту лінію електропроводів.